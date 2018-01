Réforme du Bac : qu'en pensent les lycéens caennais ?

Le projet de réforme du bac a été remis mercredi 24 janvier 2018 au ministre de l'Éducation nationale. Parmi les propositions, un grand oral, plus de contrôle continu et disparition des filières. Les lycéens de Caen (Calvados) donnent leur avis.

Le Bac bientôt réformé : le projet a été confié à Pierre Mathiot, ancien directeur de Sciences Po Lille, qui a remis mercredi 24 janvier 2018 des propositions au ministre de l'Éducation…

Un grand oral

Et devant le lycée Malherbe à Caen (Calvados), les lycéens ont une opinion bien tranchée sur les changements qui se dessinent. Parmi les pistes : une bonne dose de contrôle continu, qui représenterait 40% de la note globale, et beaucoup plus d'oral dans les épreuves avec notamment un grand entretien de fin d'année, qui porterait sur un projet interdisciplinaire mené tout au long de l'année. Et les principaux intéressés voient plutôt d'un bon œil cette idée :

Autre proposition, la fin des filières Littéraire, Économique et social et Scientifique. Il y aurait donc un tronc commun et plus d'options à choisir en fonction des affinités de chacun dès la Seconde, options qui seraient considérées ensuite comme les deux "majeures" d'une série de cinq épreuves en tout.

La réforme devrait être appliquée pour le bac promo 2021… Elle sera présentée en Conseil des ministres le 14 février 2018.

