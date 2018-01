Seine-Maritime : il se déshabille et menace de mort le personnel

Le tribunal de Rouen (Seine-Maritime) juge lundi 22 janvier 2018 un individu accusé de menaces de mort, d'exhibition sexuelle dans un lieu public et de violences avec arme.

C'est au Grand-Quevilly que le prévenu a l'habitude de se rendre dans une entreprise pour y vendre des métaux. Le 1er août 2017, sa venue se passe mal car, pour des motifs qui restent encore assez flous et une altercation arrive entre lui et son interlocutrice, membre du personnel de l'entreprise.

Insulte, menace de mort, exhibition

Il l'insulte, proférant des propos à caractère clairement sexuel, menace de la tuer et se déshabille pour lui montrer ses parties intimes. Choquée, l'employée appelle à l'aide. Un collègue intervient et la bagarre éclate, au cours de laquelle le prévenu le saisit pour le projeter vers une fenêtre dont la vitre se casse sous le choc. L'employé se verra octroyer une incapacité temporaire de travail de dix jours. Le renfort appelé permet d'expulser l'individu de l'entreprise.

Il récidive

Le 3 août 2017, le prévenu se présente à nouveau et réitère ses excès, persistant dans ses insultes à l'encontre du personnel. Des témoins confirment avoir vu le prévenu incontrôlable et énervé, au point de faire craindre à tous une prochaine venue de l'individu. Plusieurs membres du personnel se voient ainsi prescrire un arrêt de travail. Plainte est alors déposée contre lui. L'expertise psychiatrique du prévenu révèle des troubles psychologiques et une impulsivité chronique. "Je reconnais m'être emporté, l'alcool a pris le dessus", avoue-t-il à la barre. La partie civile constate que "l'attitude du prévenu a angoissé le personnel", tandis que le ministère public déclare que "les faits sont à l'évidence intentionnels". Sa défense retient que "le prévenu a agi naïvement sans maîtriser ses gestes". Reconnu coupable, il écope de six mois de prison avec sursis et d'une mise à l'épreuve de deux ans.

A LIRE AUSSI.

L'Europe face au casse-tête de la taxation des GAFA

Calvados. Il voulait se réconcilier de façon musclée avec son ex

Calvados : un sexagénaire accusé d'exhibition sexuelle dans les douches d'un camping

Agression à Caen : la victime était maculée de sang

Calvados. Il casse la porte de la banque après avoir craché sur l'employé