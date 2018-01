Calvados : sous l'emprise de stupéfiants, il est flashé à 178km/h

À hauteur de Souleuvre-en-bocage au sud-ouest de Caen (Calvados) dans l'après-midi du jeudi 15 décembre 2016, une voiture est flashée à 178km/h au lieu des 110 autorisés. Non seulement le conducteur est sous l'emprise de stupéfiants, mais il transporte diverses substances illicites. Il a été jugé mardi 23 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Caen mais ne s'y est pas présenté.

Mardi 23 janvier 2018, un homme âgé de 26 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) devant y répondre de six infractions commises en décembre 2016 à Souleuvre-en-bocage au sud-ouest de l'agglomération : excès de vitesse, conduite sous l'emprise de stupéfiants, acquisition, détention, transport et usage de stupéfiants en récidive.

Cocktail d'amphétamines, de cocaïne et de cannabis

Arrêté pour excès de vitesse et étant positif au dépistage de stupéfiants, l'homme reconnaît avoir consommé (mais pas le jour même) des amphétamines, de la cocaïne et du cannabis. Dans son véhicule sont trouvés : 1,3 g de cannabis, 0,8 g de résine et 24 g de champignons hallucinogènes ainsi que des graines. Une perquisition à son domicile se révèle être fructueuse. Il explique qu'il vient d'aller "faire ses courses" à Amsterdam car il consomme depuis dix ans. Quant à l'excès de vitesse, c'était pour "décrasser" son moteur.

"Il avait dans le sang un sacré panel de stupéfiants !"

Déjà passé devant le tribunal pour ce genre d'infractions, le procureur requiert six mois de prison avec sursis, l'annulation de son permis, une amende de 800 euros et une injonction de soins : "Il avait dans le sang un sacré panel de stupéfiants !"

Son avocat, Maître Marrand-Gombard, insiste sur le fait que son client consomme certes régulièrement mais pas en grande quantité : "Il n'avait pas consommé ce jour-là mais la veille à Amsterdam. Les substances persistent dans le sang, il n'y a pas pensé sinon, il n'aurait pas conduit "

L'homme écope de huit mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve et d'injonctions de soins et de travail. Son permis de conduire est annulé et son véhicule confisqué. Enfin, il devra s'acquitter de 500 euros d'amende.

