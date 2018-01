Seine-Maritime : il menace de mort le personnel administratif

Un prévenu, accusé de vol de documents administratifs et confidentiels, d'outrage à personne chargée d'une mission de service public et de menaces de mort à son encontre, est jugé ce jour lundi 22 janvier 2018 devant le tribunal de Rouen (Seine-Maritime).

À Grand-Couronne, une association venant en aide aux adolescents déscolarisés accueille le fils du prévenu dont le comportement devient insupportable au point de faire l'objet d'une mesure d'expulsion de la structure.

Le père intervient

Furieux de ce fait, le père se présente sur les lieux le 2 septembre 2017 et demande des explications au personnel gestionnaire. Devant une fin de non-recevoir, il insulte, injurie et profère des menaces de mort à l'encontre de ses interlocuteurs. Il parvient à dérober le dossier administratif de l'adolescent et incite celui-ci à se rebeller. Puis, dans les jours qui suivent, il réitère ses menaces tout en proférant des propos clairement racistes. Interpellé après le dépôt de plainte de l'association le 9 octobre 2017, il refuse tout d'abord d'être entendu sur les faits. Une perquisition diligentée à son domicile permettra néanmoins de retrouver le fameux dossier.

Il nie l'évidence

Lors d'une deuxième audition, il reconnaît le vol du dossier mais refuse d'admettre les menaces de mort. Son seul argument est de dénoncer une machination contre son fils. "Je n'ai jamais prononcé de propos racistes", clame-t-il à la barre. Devant un tel déni, la Cour lui fait remarquer que les témoignages du personnel de la structure s'accordent tous à décrire les mêmes faits et propos proférés, mais le prévenu s'acharne à tout nier en bloc. Pour la partie civile, "Le prévenu sait très bien ce qu'il a fait", tandis que le ministère public renchérit : "Il y a suffisamment de preuves qui accusent le prévenu". Sa défense estime cependant qu'il y a "Une ambiguïté sur le déroulement des faits". Reconnu coupable, il écope de quatre mois de prison avec sursis et d'une mise à l'épreuve de deux ans.

