Calvados : il trouve un portefeuille et s'en sert

Le 24 janvier 2018 à 14:10 Par : Joëlle Briant

Mercredi 18 octobre 2017 un homme perd son portefeuille entre le Cargo et la gare de Caen (Calvados). Peu de temps après, de l'argent est retiré en liquide au guichet d'une agence de sa banque. Mais une seconde tentative s'avère infructueuse et l'individu qui se sert de ses papiers d'identité et de sa carte bancaire s'est retrouvé mardi 23 janvier 2018 devant le tribunal de grande instance de Caen afin d'y être jugé pour vol et escroquerie.