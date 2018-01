Rouen s'engage à améliorer les repas servis dans ses cantines

La ville de Rouen (Seine-Maritime) s'est engagée, mardi 23 janvier 2018, dans la démarche "Mon restau responsable", initiée par la Fondation pour la nature et l'homme. Il s'agit de saluer le travail accompli jusqu'ici dans les cantines scolaires, mais aussi d'encourager la municipalité à poursuivre les efforts.

Poursuivre le travail engagé dans les 66 cantines et restaurants collectifs de la ville de Rouen (Seine-Maritime). C'est l'un des objectifs de la démarche "Mon restau responsable" qu'a rejoint la municipalité mardi 23 janvier 2018, en signant l'engagement en présence d'Audrey Pulvar, la présidente de la Fondation pour la nature et l'homme (anciennement la Fondation Nicolas Hulot) qui est à l'origine de cette démarche.

Le personnel de la cuisine centrale de Rouen a pris le temps de rencontrer Audrey Pulvar (au centre). - Amaury Tremblay

"Il s'agit de faire en sorte que les convives aient, au moins une fois dans la journée, un repas équilibré et de qualité, détaille Audrey Pulvar, mais aussi de dynamiser tout le tissu local et agricole en misant sur les circuits courts." Cette garantie "Mon restau responsable" vient aussi souligner les engagements en matière de gestes écologiques et de bien-être des convives.

Produits biologiques

La ville de Rouen avait déjà fait d'importants efforts pour améliorer l'assiette des écoliers : "82% des produits utilisés sont frais, 15% sont des produits d'épicerie et seulement 3% sont des aliments surgelés", explique Frédéric Marchand, adjoint au maire, en charge de la restauration scolaire. "Ces produits surgelés sont notamment des haricots verts et des petits-pois qui sont difficiles à préparer en frais."

Avec cette démarche, de nouveaux engagements sont pris par la municipalité : permettre à chaque enfant de prendre le temps de manger avec, au moins, 25 minutes passées à table ou encore passer à 25% les produits issus de l'agriculture biologique d'ici 2020 (contre 22% aujourd'hui).

La cuisine centrale sert actuellement 82% de produits frais. - Amaury Tremblay

