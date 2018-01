Nucléaire : le nouveau nom d'Areva a été dévoilé

C'était un secret de polichinelle, révélé officiellement mardi 23 janvier 2018 : le groupe nucléaire Areva devient Orano. Un changement de nom qui fait suite à la restructuration du groupe, qui emploie 4 000 personnes sur l'usine de la Hague (Manche).

Ne dites plus Areva mais Orano : mardi 23 janvier 2018, le groupe nucléaire change de nom et de logo. Fini le A rouge, place à des cercles jaunes qui forment un O. Orano concentre les activités historiques du groupe : mines, enrichissement, recyclage des déchets nucléaires, ingénierie et démantèlement.

Pourquoi Orano ? Le nom Orano vient des racines étymologiques d' "uranium", la matière de base du combustible nucléaire. "Ouranos" est le nom du dieu grec du ciel, devenu Uranus dans la mythologie romaine, qui donna son nom à la planète Uranus. Il servira de référence lors de la création de l'appellation "uranium".

5 000 travailleurs sur La Hague

En 2016, près de 5 000 personnes, dont un millier de sous-traitants, travaillaient sur l'usine de la Hague, dans la Manche. Le nouveau nom du groupe leur a été annoncé à l'occasion des vœux au personnel.

Ce nouveau nom est la conséquence d'un vaste plan de restructuration du géant français du nucléaire. Il a notamment bénéficié d'une recapitalisation de l'État, son principal actionnaire, et a cédé la branche "réacteurs", l'ex Areva NP rebaptisée Framatome, à EDF.

