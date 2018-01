Tribunal de Rouen : un prévenu relaxé d'agression sexuelle

Le prévenu cité à la barre du tribunal de Rouen (Seine-Maritime) vendredi 19 janvier 2018 est accusé d'agression sexuelle à l'encontre de sa concubine.

La victime porte plainte le 9 juillet 2014 pour violences par attouchements et rapport sexuel imposé par son concubin. Plusieurs années de vie commune ont vu le couple, vivant à Rouen, se déchirer dans un contexte chaotique : la victime a d'autres partenaires, ils se séparent à plusieurs reprises puis reprennent la vie commune jusqu'à la rupture définitive, en dépit d'une promesse de mariage qu'elle lui aurait consentie. Cela n'empêche pas le prévenu de continuer à vouloir régulièrement entrer en contact avec elle. Ce jour-là, elle dénonce le harcèlement dont elle dit faire l'objet, recevant des cailloux dans ses fenêtres, mais elle consent quand même à le recevoir, acceptant ses avances dit le prévenu :"Elle m'a toujours accepté, même après les ruptures". Il semble en effet qu'elle s'accommode de cette vie compliquée après l'avoir dénoncée puis s'être rétractée.

Un comportement complexe

Si la victime a envoyé de nombreux courriers de dénonciation et déposé plusieurs mains courantes pour se plaindre des violences de son concubin, elle a aussi retiré à deux reprises les plaintes déposées. Une expertise psychiatrique du prévenu ne montre aucune pathologie manifeste, mais un esprit impulsif et irréfléchi. À son casier judiciaire figurent plusieurs condamnations pour vol, violences et usage de stupéfiants. Pour la partie civile, "Les violences sexuelles n'ont jamais été consenties", et, pour le Ministère Public, "Il n'y a aucune certitude quant à la victimisation de la plaignante". La défense du prévenu soutient que "Les accusations de la victime ne sont pas crédibles". Après délibération, le Tribunal relaxe le prévenu des faits qui lui sont reprochés.

