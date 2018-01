De l'absurde dans les BD du Caennais Jonathan Barja

Un pingouin farfelu, drôle, rêveur et philosophe, c'est le personnage de la bande dessinée haute en couleur "Tête de Pioc", dont Jonathan Barja est l'un des auteurs. L'ouvrage est paru fin décembre 2017 aux éditions Grrr...Art. Résidant à Verson (Calvados), à 36 ans, Jonathan renoue avec sa passion première, la bande dessinée.

Fin 2017, Jonathan Barja, originaire de Verson près de Caen (Calvados) collabore avec l'auteur-éditeur-scénariste Georges Grard et le dessinateur Fabien Pioc. Ensemble, ils créent un personnage sous les traits d'un pingouin truculent humanisé et donnent vie à la bande dessinée "Tête de Pioc", tirée à 300 exemplaires pour cette première édition.

Bercé dès l'enfance par la BD.

Jonathan est bercé dès l'enfance par l'univers de la bande dessinée classique franco-belge, de Goscinny à Peyo, en passant par Hergé. Il commence à écrire à la sortie de son Bac S. "Je voulais être scénariste, créer des univers, des histoires et personnages...". Une licence de cinéma parisienne en poche en 2005, il puise son inspiration dans l'univers de l'audiovisuel ainsi que dans dans son quotidien, "source inépuisable de création".

Les rencontres avec l'écrivain Georges Grard, "qui manie les mots comme un ouvrier manipule les grues... de la vraie dentelle...", et celle du dessinateur Fabien Pioc et de son goût pour le minimalisme soigné, ont été décisives. En 2013, le Normand d'adoption regagne le crayon "avec un besoin d'écrire et de raconter des choses." Il s'adonne à sa passion de la bande dessinée. Les deux auteurs mélangent savamment leurs deux univers humoristiques. Les trois artistes donnent vie aux tribulations de l'oiseau par des thèmes universels tels la recherche de l'amour, l'argent, le travail... "C'est une série de bandes avec un coté léger, dès fois moins... de l'absurde, une panoplie de sentiments et des réactions pathétiques caractérisant le pingouin et le rendent attachant", explique avec plaisir Jonathan Barja.

