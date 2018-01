Rugby : Rouen fait bonne figure mais s'incline face au leader

Pour la 13ème journée de championnat de Fédérale 1, le dimanche 21 janvier 2018, le Rouen Normandie Rugby (Seine-Maritime) recevait Provence Rugby au stade Mermoz.

Les Lions ne sont pas passés loin de la victoire. Face au leader de la poule Élite de Fédérale 1, le Rouen Normandie Rugby s'était déjà incliné (30-10) sur le terrain adverse au mach aller. Si le score était plus flatteur pour les Normands, Provence Rugby s'est tout de même imposé dans ce deuxième acte, à Mermoz, le dimanche 21 janvier 2018.

L'ouverture du score est à la faveur de Provence sur une pénalité (0-3) et Rouen se heurte à un mur lors de ses attaques. De leur coté, les Rouennais perdent du terrain en phase défensive mais résistent toujours au dernier moment face à l'assaillant. À la 15ème minute, Provence score une deuxième pénalité. Les deux équipes se répondent au pied et, à la pause, les visiteurs mènent 9 à 6.

La victoire file en fin de match

Le terrain est lourd, les deux équipes glissent beaucoup, les attaques sont délicates, le ballon s'échappe et quelques fautes sont commises. Mais Rouen parvient tout de même à inscrire le seul essai du match lorsque Gabin Villiere aplatit dans l'en-but adverse. Son essai est transformé par Zack Henry et Rouen passe devant (13-12).

Mais à la fin du temps réglementaire, Provence profite d'une nouvelle pénalité pour reprendre le match et l'emporte finalement 15 à 13. "C'était un match compliqué face à la grosse équipe de la poule, ils ont le niveau Pro D2. On est content malgré le score. On sait qu'on est qualifié pour les play-off, on a un peu moins de pression et on joue plus libéré. On sera prêt pour le prochain match", confiait Gabin Villiere à l'issu du match.

