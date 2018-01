Feu de cheminée : une famille relogée

Un feu de cheminé a détruit une partie de la toiture d'une maison à Cleuville (Seine-Maritime) lundi 22 janvier 2018. À l'intérieur se trouvaient deux adultes et six enfants dont deux incommodés par les fumées. La famille doit être relogée.

Le feu s'est déclaré lundi 22 janvier 2018 vers 9h30. Un feu de cheminé signalé dans une maison située rue de la Hêtraie à Cleuville (près d'Héricourt-en-Caux en Seine-Maritime). À l'intérieur de la demeure se trouvaient deux adultes et six enfants. Deux des plus jeunes ont été légèrement incommodés par les fumées. Ils ont été transportés à l'hôpital Monod du Havre.

Relogement par la mairie

Les dégâts sont assez importants. Une partie du toit est complètement détruite. La famille va être relogée par la mairie.

