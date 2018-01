Bonne table à Caen : au Passe-Temps, replongez dans vos années d'étudiant

Ce midi, direction le Passe-Temps, bistrot situé au pied de la fac de Caen (Calvados) et dont bon nombre d'étudiants ont fait leur cantine.

C'est au Passe-Temps, petit bistrot d'habitués, que nous profitons cette semaine de notre pause déjeuner. Dans ce restaurant situé au pied de la fac, vous croiserez sûrement quelques profs et nombre d'étudiants qui ont élu les lieux comme cantine.

Petits prix et grandes assiettes

On y retrouve donc logiquement une belle carte de hamburgers. Du classique cheeseburger au montagnard, assorti bien sûr d'une bonne dose de fromage à raclette, au Texan, pimenté d'une sauce barbecue, en passant par le normand ou le 100% végétarien, il y en a pour tous les goûts. Petit plus appréciable des bonnes adresses : les frites sont maison.

Pour le reste de la carte, on retrouve les classiques, simples et efficaces, de la brasserie : croque-monsieur, large choix de salades en tout genre et pièce de boucher… Rien n'y manque, sans compter les plats du jour allant de l'escalope "Vallée d'Auge", en passant par de très tentantes ravioles aux chèvres. Et si les prix sont petits - allant de 7 € pour une omelette à 13 € pour le plus onéreux des burgers - les portions sont, elles, plutôt généreuses !

Le tout servit rapidement, et avec le sourire. Le petit plus ? Si un rayon de soleil pointe le bout de son nez, vous pourrez même profiter de la terrasse. Elle est située le long du tram, dont l'arrêt est une bonne excuse de plus pour faire une pause au Passe-Temps en toute tranquillité.

Pratique. Ouvert du lundi au vendredi, midi et soir. Tél. 02 31 86 83 97.

