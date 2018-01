Bonne table à Rouen : Sushi, nouveau restaurant japonais, place de la République

Cette semaine, la bonne table de Rouen (Seine-Maritime) vous emmène à la découverte du dernier-né des restaurants japonais, baptisé sobrement "Sushi", place de la République.

C'est une adresse de plus pour les amateurs de sushis et de makis. Le dernier-né des restaurants japonais de la ville aux cent clochers s'est installé place de la République. À l'intérieur, une grande salle, étonnamment calme vu sa taille. La décoration est moderne, faite de bois brut et de plantes en tout genre. Détail appréciable par rapport à d'autres restaurants similaires, la vaisselle, y compris les baguettes, qui n'est pas jetable. Le principe du restaurant, une formule à volonté à 12,80 € le midi et 18,50 € le soir. Mais pas question ici de buffet en libre-service, les clients sont invités à choisir ce qu'ils veulent sur des fiches, qui reprennent le menu, et le service se fait à table.

Pour tous les goûts

Le choix est varié, bien que classique pour ce type de restaurant. Avec mes collègues de la rédaction, nous goûtons à tout ou presque : la classique soupe miso en entrée, très bonne mise en bouche, puis festival de nems, de raviolis frits au poulet, de riz cantonais… Mention spéciale pour les nouilles sautées, très parfumées sans être grasses. S'ensuit un régal de sushis et de makis avec une grande variété de choix, y compris pour ceux qui ont du mal avec le poisson cru puisque le restaurant propose des makis avocat fromage ou des sushis omelette. Rien à redire ou presque. Quelques erreurs ou oublis dans la commande que nous mettrons sur le compte du rodage.

Un restaurant à sushis au bout de la rue de la République ? Un de plus… Mais la concurrence tire vers le haut avec, pour cette adresse à recommander, un rapport qualité/prix tout à fait correct.

2 place de la République. 02 35 15 18 23

