Caen : une nouvelle boutique propose des tee-shirts originaux

Une nouvelle boutique a ouvert ses portes au 21 rue Écuyère à Caen (Calvados) depuis samedi 20 janvier 2018. Elle propose des tee-shirts originaux sur le thème des séries TV et du cinéma.

Depuis le samedi 20 janvier 2018, l'enseigne Pickle a ouvert ses portes rue Écuyère à Caen (Calvados). Surfant sur la tendance des tee-shirts originaux, Lenny Guendouz, responsable du magasin, propose une large gamme de vêtements sur le thème des séries TV, du cinéma, des mangas et des jeux vidéo.

La culture geek à l'honneur

Les fans de Game of Thrones, Star Wars, Marvel ou encore Harry Potter peuvent désormais afficher leur passion sur leurs tee-shirts ! Pickle Caen offre une large gamme de tee-shirts, sac à dos, écharpes et chaussures qui s'adaptent à tous les styles. Le but est de plonger les clients "dans mon univers", nous précise Lenny. Cet univers est celui de la culture "Geek".

La boutique proposera prochainement des coques pour smartphones, parapluies et des objets de décoration.

Pratique. Pickle Caen, 21 Rue Ecuyère à Caen. Ouvert du lundi au samedi, de 11h à 19h. Tél. 02 31 28 03 67