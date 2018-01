Saint-Hilaire en concert à Forges-les-eaux

Le groupe rouennais se produit sur la scène du Chatam au casino de Forges-les-eaux (Seine-Maritime) pour un concert décalé et énergisant, samedi 27 janvier 2018.

C'est au Chatam à Forges-les-eaux que, en attendant le prochain album prévu pour le printemps prochain, le groupe rouennais de pop humoristique livre sa vision du quotidien, samedi 27 janvier 2018 : l'art d'en rire l'air de rien !

Ses humeurs et son humour

Natif de Rouen, le noyau dur de ce groupe de trentenaires rassemblé autour de Fabien Tourrel se compose de jeunes médecins amateurs de musique. Sans prétention, avec pour cheval de bataille l'humour, Saint-Hilaire se fait remarquer par les Rouennais et séduit rapidement pour sa verve inspirée, sa douce ironie et ses mélodies entraînantes. "Ce sont des chansons qui, en apparence, sont légères mais l'humour est la clé. Il offre une seconde lecture, précise Fabien, chanteur et leader du groupe. On parle aussi bien du décalage entre ado et adulte que des dérives des réseaux sociaux : de vrais sujets traités avec légèreté". Les titres des chansons annoncent la couleur comme en témoigne "Mou du genou". Ne se prenant jamais au sérieux, c'est par leur décontraction, leur bonhomie et leur cohésion que les membres de ce groupe séduisent.

Des bonnes ondes sur les ondes

Grâce à la radio qui a diffusé régulièrement leurs chansons sur les ondes et grâce à leurs nombreux clips originaux faits maisons diffusés sur le web, le groupe a rapidement fait le buzz. "Nous avons eu la chance de compter sur la participation de l'humoriste Nicole Ferroni pour le dernier clip : ce qui nous a permis d'enregistrer plus de 73 000 visionnages pour celui-ci ! s'enthousiasme Fabien, et nous avons surtout fait le buzz sur Itune suite à la sortie du premier album en 2016". Remarqué par Ari Sebag de la société de production Noa music, Saint-Hilaire bénéficie maintenant d'un solide soutien et des musiciens professionnels ont été intégrés au groupe : "Grâce à cette opportunité, nous préparons un second album dont la sortie s'annonce pour le printemps prochain : il sera plus léché que le précédent car nous en aurons désormais les moyens", se réjouit Fabien.

Tous en scène !

Pour le concert donné au Chatam, samedi 27 janvier, l'équipe est au grand complet : "Nous serons huit sur scène, annonce Fabien : une formule avec basse, batterie, guitare, clavier, violon, violoncelle, clarinette, des cuivres et chant". Précédé sur scène par le groupe de pop anglo saxonne Wood Peaks (d'autres rouennais), le groupe Saint-Hilaire prépare une compilation de nouveautés et de chansons à succès : "Mais uniquement des compositions, souligne Fabien. C'est de la chanson française pop avec une belle orchestration grâce au travail de Raphaël Huybrechts qui nous a permis d'étoffer nos mélodies avec des cordes et des cuivres !" : une expérience véritablement divertissante et bon enfant à ne pas manquer !

Pratique. Samedi 27 janvier à 20h30. Le Chatam, casino de Forges-les-eaux. Tarifs Gratuit pour les moins de 16 ans/ 10 €. Tél. 02 32 89 50 56

