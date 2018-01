Zanarelli : pop made in France au théâtre Montdory à Barentin

Le jeune chanteur Zanarelli vient à la rencontre de son public au théâtre Montdory à Barentin (Seine-Maritime), vendredi 26 janvier 2018.

Auteur et compositeur, Zanarelli a donné naissance en 2017 à un premier album-bilan. Mais pour l'artiste rien ne vaut la scène. Le théâtre Montdory de Barentin accueille ce jeune chanteur avide de partage et d'échange en concert le 26 janvier.

Source d'inspiration

Depuis la sortie de son premier album L'écho des vagues en octobre 2017, Zanarelli enchaîne les concerts parcourant toute la France. "Entre deux concerts, j'ai toujours aimé me ressourcer en Corse, nous confie-t-il. Moi qui suis Italien d'origine, je trouve près de la Méditerranée mon inspiration. Là-bas, j'ai le sentiment de véritablement lâcher prise. La chanson Canto Moro m'a par exemple été inspiré par un superbe soleil couchant sur la plage, ce fut vraiment une fulgurance". Mais cet album qui marie chanson française et pop résume surtout 30 ans de vie : "Je parle de thèmes communs comme l'amour et l'amitié mais à chaque fois je cherche la faille : ce sont des amitiés toxiques ou des amours à sens unique", explique l'auteur et compositeur.

Jeu de scène

Sur scène, Zanarelli rend aussi hommage à des figures incontournables de la variété française : "J'aime chanter Une petite fille de Nougaro, ou Le poinçonneur des lilas de Gainsbourg. C'était les musiques que mon papa écoutait. Ce qui me plaît dans ces titres, c'était la façon unique que Gainsbourg ou Nougaro avaient d'incarner ces chansons. Pour moi, interpréter ce type de chanson de variété, c'est aussi une façon de me mettre en scène quasiment de manière théâtrale. Il m'importe sur scène d'être très expressif, que j'interprète mes chansons ou celles des autres."

Priorité à la scène

"Mon rapport avec le public est essentiel : c'est à son contact que je me suis forgé, que mes chansons ont mûri. Cet album est véritablement né sur la scène, a été coproduit par le public en quelque sorte. Je n'avais pas de projet d'album à mes débuts. Ce qui m'a toujours importé, c'est la scène. L'album n'est qu'une carte postale qui fixe en instantané des moments musicaux mais l'essentiel reste cet échange direct avec le public, qu'on ne peut expérimenter qu'en live. Même si nous partageons tous des histoires différentes, il me semble parfois que nous nous comprenons tous, qu'il y a une vraie alchimie entre la scène et la salle." Un sentiment qui n'a pas de prix et qui ne peut s'exprimer qu'en live.

À donner en partage

"Mes chansons sont conçues pour le divertissement, souligne l'artiste. J'accorde beaucoup d'importance au texte : même si ce sont des souvenirs très personnels qui les ont inspirés, mais je me rends compte que ces textes parlent à tous, car on peut les interpréter comme on veut". "Les pieds nus sur la terre" est l'une des chansons de Zanarelli qui fédèrent particulièrement. Largement diffusée en radio, elle s'est rapidement distinguée des autres titres avec sa mélodie entraînante et l'universalité de son propos. "Pour qu'elles parlent à tous, mes chansons doivent être sincères et spontanées. Il faut que cela reste naturel. J'ai la conviction que si je m'ennuie, le public s'ennuie".

Pratique. Vendredi 26 janvier à 20h30. Théâtre Montdory à Barentin. Tarifs 9 à 12 €. ville-barentin.fr

