L'horoscope signe par signe de ce mardi 23 janvier

Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Alain dans Normandie Matin à 5h25, 6h25, 7h25 et 8h25.

Bélier

Journée quelque peu ensoleillée. Votre thème astral est plutôt favorisé. Un calme relatif qui vous permet de reprendre votre souffle. Tout est possible.

Taureau

Des projets intéressants peuvent venir naturellement pour donner suite à une rencontre, une discussion. Comme vous avez l'esprit vif, vous êtes toujours à l'affût d'innovations.

Gémeaux

Vous désirez maîtriser votre destin. Votre libre arbitre est l'unique carburant qui vous emmène le plus loin possible. Loin de la pénombre, vous désirez vivre dans la plus grande clarté.

Cancer

Vous donnez l'impression d'une personne sans histoire alors que votre esprit est toujours en ébullition. Malgré quelques trous noirs, vous arrivez à vous structurer. Vous êtes un roc.

Lion

Les gens vont vers vous. Vous savez attirer l'affection et l'estime générale, les convier dans votre jardin extraordinaire. Il semble qu'il fasse bon vivre à vos côtés.

Vierge

Vous ne verrez pas le temps passer tant les échanges seront passionnants. Vous saurez parfois générer la polémique. En chacun sommeille un troll. Gardez une certaine mesure.

Balance

Si vous avez un rôle d'éducateur, vous aurez à cœur de libérer la parole. Que tout le monde puisse s'exprimer.

Scorpion

Ce n'est pas le jour durant lequel les amours sont favorisés, donc prudence. Évitez de faire des gaffes qui pourraient faire des dégâts irréparables.

Sagittaire

La joute verbale est une bonne manière d'après vous de vous faire respecter. C'est un entrainement pour acquérir une certaine répartie.

Capricorne

Il faudrait faire preuve d'abnégation et ainsi accepter de faire plaisir par votre seule présence auprès des uns et des autres. Même quelques minutes ce sera bien.

Verseau

Parfois la grogne monte en vous sans parfois savoir pourquoi ? Là aujourd'hui, vous le saurez. On viendra constamment vous empoisonner la vie. Vous avez mieux à faire.

Poissons

Les astres vous conseillent la plus élémentaire prudence au volant. La vitesse mais aussi l'attention aux autres. Redoublez de vigilance.