Football : QRM doit poursuivre sa série avec la réception du Gazelec Ajaccio

Vendredi 19 janvier 2018, Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) reçoit le Gazelec Ajaccio pour le compte de la 22e journée de Domino's Ligue 2 au stade Robert Diochon. Coup d'envoi du match à 20h.

Sur une série de deux victoires consécutives (à Sochaux 1-0 et à Bourg-en-Bresse 5-3), les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) tenteront vendredi 19 janvier 2018 de poursuivre leur série avec la réception du Gazelec Ajaccio lors de la 22e journée de Domino's Ligue 2.

Une série positive

Après deux déplacements fructueux, les Rouge et Jaune reviennent donc sur leurs terres pour un premier match à domicile en cette nouvelle année 2018. Et un match encore une fois à la portée des joueurs de Manu Da Costa puisque si les Quevillo-rouennais ne sont plus relégables mais désormais barragistes à la 18e place, les Ajacciens ne sont pas non plus au mieux en championnat avec une 15e place avec certes un match de moins.

Si du côté normand, on surfe sur une dynamique positive de quatre victoires en sept rencontres, l'ambiance n'est pas la même pour le Gazelec qui reste sur une série de quatre matchs sans victoire dont trois défaites et un nul face au Stade Brestois 1-1 lors de la dernière journée.

La victoire est donc tout à fait à la portée des joueurs de QRM, même si lors du match aller le GFC s'était imposé à domicile 1-0. Une revanche serait donc propice aux Normands, leur donnant encore un peu plus d'air en vue du maintien en fin de saison.

