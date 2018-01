Coupe de France : Granville - Concarneau en direct sur Tendance Ouest

Mardi 23 janvier 2018, Granville rencontre Concarneau au stade Louis Dior (Granville) dans le cadre des 16° de finale de la Coupe de France. Un match retransmis en direct sur la radio Tendance Ouest.

Les joueurs de l'US Granville (N2) rencontrent ceux de l'US Concarneau (N) sur sa pelouse du stade Louis Dior de Granville, le mardi 23 janvier 2018 à 18h30. Un tirage de 16° de finale de la Coupe de France qui peut faire rêver d'une qualification en 8°. Les joueurs de Yoann Gallon sont capables de renouveler l'exploit. La Normandie n'attend que cela.

• Lire aussi : Coupe de France, Granville-Concarneau : billetterie ouverte



En direct à la radio

Le 16° de finale entre Granville et Concarneau sera diffusé en intégralité et en direct sur la radio Tendance Ouest et sur tendanceouest.com, dès 18h30, mardi 23 janvier 2018. Un match commenté par Sylvain Letouzé et Lucien Devoge avec Pierre-Charles Binet.

A LIRE AUSSI.

Coupe de France : horaires et dates sont tombés pour Granville et Saint-Lô