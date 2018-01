La dernière saison pour le cirque Plume à Caen

La venue du cirque Plume est toujours un événement et plus encore car c'est la dernière tournée. La compagnie s'arrête à la grande salle du théâtre à Caen (Calvados) pour 16 dates, du vendredi 26 janvier au jeudi 15 février 2018.

C'est véritablement un événement très attendu à Caen (Calvados) et pour cause : c'est la dernière tournée pour la compagnie franc-comtoise. Les adjectifs pour qualifier les spectacles de cette compagnie ne manquent pas : drôle, original, poétique… Pour cette dernière saison, la compagnie a souhaité reprendre chaque saison en les illustrant par la danse, l'acrobatie. Cette dernière saison est également axée principalement sur la voix, très présente dans cet ultime spectacle.

30 ans d'existence

Ce spectacle est comme un au revoir au public fidèle depuis les débuts de la compagnie. Il est accompagné par le talent musical de Benoît Schick, entrecoupé de numéros tous plus surprenants les uns que les autres. Pour faire le plein de gaieté et d'humour, et pour rêver une dernière saison avec la compagnie Plume, rendez-vous au théâtre.

Pratique. Du vendredi 26 janvier au jeudi 15 février, grande salle du théâtre de Caen. Tarifs 8 à 25€. Infos au 02 31 30 48 00

