Corse: deux gardiens de prison blessés par un détenu à l'arme blanche, dont un gravement

Deux gardiens de prison ont été blessés, dont un touché à la gorge d'un coup de couteau, par un détenu vendredi à la maison d'arrêt de Borgo (Haute-Corse), a-t-on appris de source proche de l'enquête.

Les deux gardiens, dont l'un a été plus gravement touché que l'autre, ont été transférés vers l'hôpital de Bastia, a ajouté la procureure de Bastia Caroline Tharot, sans donner plus de précisions sur les circonstances de l'agression, survenue en plein mouvement de contestation national des surveillants de prison. "Il s'agit d'une grosse agression, l'un des deux gardiens était inconscient et l'auteur est un détenu qui avait déjà une fiche signalétique sur son comportement", a indiqué à l'AFP Maxime Coustie, délégué régional UFAP.

A LIRE AUSSI.

Fleury-Mérogis, méga-prison symbole du "malaise" carcéral français

A Vendin-le-Vieil, des surveillants "à bout" après "l'agression de trop"

Syrie: 13.000 personnes pendues en cinq ans dans une prison

Prisons: incident à Fleury-Mérogis, les surveillants toujours mobilisés

Deux islamistes détenus à Fresnes soupçonnés de projeter un attentat