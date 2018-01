Beer pong : un bar de Caen fait un tabac en organisant un tournoi

Vendredi 19 janvier 2018 à 18h, un bar de Caen (Calvados) organise un tournoi de beer pong. Le but du jeu est de viser avec une balle des gobelets de bière, si le joueur réussi son coup, l'adversaire doit boire le verre. À la grande surprise des organisateurs, les 128 joueurs se sont inscrits en seulement deux jours et demi.

Les jeux d'alcool ont depuis des années le vent en poupe. Et les gérants d'un bar de Caen (Calvados), L'Appart, ont décidé de mettre une soirée beer pong à leur agenda. 128 personnes se sont ainsi inscrites pour la prochaine édition de ce tournoi insolite qui se déroule vendredi 19 janvier 2018 à 18h. "Le jeu est assez connu dans le milieu étudiant, mais je ne pensais pas qu'il y aurait un tel engouement", annonce Bertrand Lepleux, gérant du bar.

64 équipes au départ

Pas moins de 64 équipes vont ainsi prendre part à cette soirée qui s'annonce mémorable pour cette adresse du centre de Caen. Les deux équipes qualifiées pour la finale ne la disputeront pas le soir même. Des soirées du même type sont organisées à Angers, Tours, Nantes et Rouen, avec un rendez-vous à fixer avec les meilleures équipes dans l'une de ces villes ou à Caen.

Réflexion sur la sécurité

La soirée devrait attirer beaucoup de monde, car en plus des 128 participants, beaucoup viendront profiter de l'ambiance. Un dispositif spécial de sécurité a dû être mis en place. Des barrières à l'entrée doivent permettre d'assurer un filtrage. "Ensuite, nous verrons comment nous pouvons laisser entrer les personnes accompagnant les participants", ajoute Bertrand Lepleux qui sait que la responsabilité de son bar est engagée en matière d'excès de consommation. "On a été clair : on ne veut pas d'abus. Si on voit qu'un participant a trop bu, on ne le fera pas jouer par la suite. Nous avons aussi prévu de la bière sans alcool." En principe, celui qui gagne est celui qui boit le moins.

Pour rappel, le taux d'alcool limite autorisé est de 0,5 g d'alcool par litre de sang, soit 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

