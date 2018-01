Performance : L'art de la chute des corps à Mont-Saint-Aignan

Deux circassiens interrogent une pratique artistique et la mettent en perspective avec la philosophie dans un spectacle baptisé Chute: une création originale présentée à la MDU à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), mardi 23 janvier 2018.

Crée en 2015 par deux circassiens, cette conférence performée sur la chute évoque à la fois les techniques acrobatiques et une réflexion philosophique sur cette pratique. Ce spectacle original est à découvrir à la MDU à Mont-St-Aignan, mardi 23 janvier 2018.

Une conférence performée

La Cie Porte 27 est un collectif monté en 2008 réunissant des étudiants du Centre National des arts du cirque de Châlons. Matthieu Gary, fondateur de la compagnie, est également auteur et a créé en 2015 en compagnie de Sydney Pin cette conférence performée sur la chute : "Je souhaitais raconter ainsi notre métier pour répondre aux nombreuses questions de notre public", explique Matthieu. "C'est un formidable clin d'œil que de donner une représentation de ce spectacle baptisé conférence performée dans le cadre de l'université, s'amuse-t-il. Mais, quoique sérieux, ce spectacle est surtout ludique et joyeux", ajoute Mathieu. Le spectacle est inspiré par la pratique acrobatique. La chute évoque la gravité : "C'est le matériau de base de l'acrobatie. Il s'agit tantôt de se soumettre à la gravité ou d'y résister et en même temps tout le monde expérimente la chute : c'est un thème universel".

Le corps et la pensée

Cette conférence performée est aussi une étude métaphorique de la chute. L'auteur offre un second degré de lecture : "Les rebonds, la résistance à la gravité, sont des expériences de vie. Ce spectacle nous permet aussi de philosopher sur cette pratique et alterne texte et acrobaties, la pratique, les explications techniques et les interprétations philosophiques". Faisant le lien constamment entre pensées et corps, ce spectacle laisse entrevoir au public une subtile évolution : "Au début du spectacle, la chute est brutale et violente mais peu à peu, nous maîtrisons cette chute. Le spectacle se compose de séquences successives qui nous permettent d'approfondir des thématiques : la chute sous l'angle de la science, la typologie des chutes en acrobatie ou encore la chute et le jeu".

Un travail d'équipe

Dans ce spectacle, les deux interprètes et auteurs, Sydney Pin et Matthieu Gary ont recours à plusieurs disciplines : acrobaties dansées, acrobaties en sol et main à main ou portée acrobatique. "Traditionnellement, dans le portée acrobatique, les rôles sont fixes : il y a le porteur et le porté. Or Sydney et moi avons quasiment le même gabarit. Cela nous oblige à faire preuve d'inventivité et à définir un nouveau répertoire de forme dans ce duo. Ces acrobaties sont plus terriennes qu'aériennes". Sydney collabore pour la première fois avec Matthieu Gary mais ce duo fonctionne grâce à une étroite complicité : "Tout est extrêmement chorégraphié et codifié, même si le public semble y voir une part d'improvisation. Ce spectacle nous demande énormément de travail sur notre corps, 2 à 3 h d'entraînement par jour".

Pratique. Mardi 23 janvier à 20h. MDU à Mont-Saint-Aignan. Tarifs 5 à 12 €. Tél 02 32 76 93 01

A LIRE AUSSI.

La chute libre en soufflerie, un sport en train d'éclore

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 15 et dimanche 16 et lundi 17 avril

Pour la police, la prise d'otage de Melbourne comme terroriste

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Ligue des champions: "Zizou", pour rejoindre Sacchi dans la légende?