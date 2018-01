Orne : un "camp d'été" pour des jeunes femmes en insertion dans l'emploi

Le 18 janvier 2018 à 14:13 Par : Eric Mas

C'est une première en France et ça se passe dans l'Orne. L'EPIDE (Etablissement pour l'insertion dans l'emploi) et la Préfecture veulent à l'été 2018 emmener en camp d'été de jeunes femmes de 18 à 25 ans, issues des quartiers prioritaires. Elles passeront quatre jours et trois nuits en compagnies d'autres jeunes femmes, actuellement volontaires à l'EPIDE.

L'EPIDE, école deuxième chance qui accueille et forme à Alençon 120 jeunes volontaires en situation difficile, âgés de 18 à 25 ans, pour les amener à une formation ou à un métier, organisera une sorte de "camp d'été", l'été 2018, sans doute au Haras du Pin, avec de jeunes femmes actuellement volontaires. Jeunes femmes invisibles L'originalité consiste à emmener avec elles, d'autres jeunes femmes, sans emploi, âgées elles aussi de 18 à 25 ans, issues des quartiers prioritaires d'Alençon, Flers, Argentan, et L'Aigle. Une jeune femme sur deux dans ces quartiers est hors de l'emploi. Vers une formation ou un emploi L'objectif est de les mener vers une formation ou un emploi ; mais avant tout de les sortir de chez elles, avec des activités culturelles ou physiques, mais aussi des échanges et des ateliers thématiques. Viviane Le Thomas, directrice de l'EPIDE d'Alençon : Play / pause JavaScript is required. 0:00 0:00 volume Viviane Le Thomas À l'issue de ce "camp d'été", les tuteurs de l'EPIDE continueront à accompagner les jeunes femmes issues des quartiers prioritaires. Cette initiative est regardée avec beaucoup d'intérêt à Paris : les visites du ministre de la Cohésion des territoires et de la secrétaire d'État à l'égalité les femmes et les hommes sont attendues lors de ce "camp d'été" ornais. A LIRE AUSSI. Alençon: l'Epide ouvre ses portes aux jeunes de 18 à 25 ans