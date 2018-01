Calvados Après avoir insulté un buraliste il le menace de représailles s'il porte plainte

Vers 8h30 vendredi 10 août 2017 un individu alcoolisé importune et insulte le gérant d'un bar-tabac du quartier de la Guériniére au sud de Caen (Calvados) S'y ajoutent des menaces de mort pour le cas où le commerçant porterait plainte contre lui. L'homme a comparu mardi 16 janvier 2018 devant le tribunal de grande instance de Caen pour répondre de ces faits.

Mardi 16 janvier 2018 Karim Benmerzoug âgé de 36 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) Il lui est reproché : menaces pour déterminer une victime à ne pas porter plainte, ceci dans l'agglomération le vendredi 10 août 2017.

"J'avais le sentiment qu'il allait passer à l'acte"

Très alcoolisé ce matin là, l'homme s'en prend au gérant d'un bar-tabac, proférant des injures à son encontre. Quittant les lieux il revient peu après réitérant les insultes et menaçant "Si tu portes plainte je m'occupe de toi et de ton commerce" La victime présente à l'audience s'exprime "Il était vraiment très provocant et prêt à n'importe quoi, j'avais le sentiment qu'il allait passer à l'acte, mes employés ont eu très peur" Ne se portant pas partie civile l'homme désire simplement pouvoir travailler en paix.

Revenu à la case départ

Le prévenu reconnaît les insultes qu'il met sur le compte de sa consommation excessive d'alcool due à des problèmes familiaux. Les treize mentions contenues dans son casier judiciaire (vols, violence aggravée, dégradations outrages, rebellions, port d'arme, trafic de stupéfiants...) font soupirer la procureure "Il a connu l'incarcération, a été désintoxiqué et le voici revenu à la case départ, sans emploi, adddict à l'alcool et incapable de gérer sa relation à autrui" Une peine ferme est requise ainsi qu'une obligation de soins et une interdiction de contact avec la victime.

Karim Benmerzoug écope de 6 mois de prison dont 3 mois fermes (possiblement aménageables) assortis de 24 mois de mise à l 'épreuve. Il a interdiction de tenter d'entrer en relation avec la victime.

A LIRE AUSSI.

Calvados : trois ans après la séparation, il harcèle toujours son ex par SMS

Calvados : il se déchaîne chez la mère de son ex

Calvados : il fonce sur des gendarmes avec sa voiture

Calvados : au casino, il importune des femmes et frappe un policier

Violences conjugales : il se déchaîne et coupe son bracelet électronique