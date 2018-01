Alençon : bénédiction du chantier du centre spirituel Louis et Zélie Martin

Le diocèse de Séez (Orne) réhabilite l'ancien couvent des sœurs de la Miséricorde à Alençon, pour un faire un centre spirituel et d'accueil des pèlerins du sanctuaire Louis et Zélie Martin.

Le chantier du centre spirituel Louis et Zélie Martin à Alençon (Orne) est entré dans sa phase concrète. L'ancien couvent des sœurs de la Miséricorde, devenu "maison des associations", située dans un vieil immeuble de trois étages en plein centre-ville, est en cours de réhabilitation.

Un lieu d'accueil pour les pèlerins

Cet immeuble une fois rénové, va devenir lieu d'accueil et d'hébergement des pèlerins du sanctuaire dédié aux parents de Sainte Thérèse. 30 000 visiteurs ont été reçus en 2017 pour visiter la maison du couple. Le chantier devrait se terminer et le centre spirituel être inauguré à l'occasion de l'année jubilaire de Louis et Zélie. Sans doute au printemps 2019.

Bénédiction

Mercredi matin 17 janvier 2018, Monseigneur Jacques Habert, l'évêque de Séez, est venu bénir l'imposant chantier : les planchers des trois étages, trop vétustes, ont été démontés et il ne reste actuellement que les murs extérieurs de l'immeuble.

Père Jean-Marie Simar, recteur du sanctuaire :

