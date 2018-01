Construire une école pour les jeunes handicapés du Népal : l'objectif de jeunes caennais

Six étudiants de l'IAE (Institut d'administration des entreprises) de Caen (Calvados) ont lancé en septembre 2017 un projet un peu fou : récolter 200 000 € pour construire une école professionnelle pour les jeunes handicapés du Népal.

Envie de se lancer dans l'humanitaire

"Beaucoup de jeunes sont handicapés notamment suite aux tremblements de terre qui ont frappé la région, explique Maxence Lehuby. Il existe des écoles qui vont jusqu'au bac mais après aucune formation professionnelle, ils restent à la charge de leur famille ou retournent dans la rue."

Dans leur promotion, certains ont choisi des projets plutôt tournés vers les entreprises ou d'autres associations. Mais cette idée d'école, portée avec l'association "Ailleurs Solidaire", a le plus séduit ces étudiants. "On voulait vraiment tenter l'expérience de l'humanitaire, et je crois que l'on ne se rend pas forcément compte que l'école est une chance que tout le monde n'a pas dans d'autres pays", avance Aurélien Lesueur.

Démarcher le plus de monde possible

"Entre 60 et 80 personnes pourront y être formées à des métiers de l'informatique, ou encore au tissage ou au massage", poursuit-il. Et pour donner toutes les chances à leur grande collecte, baptisée "Move That School", les étudiants démarche le plus de chefs d'entreprise possible dans la région, contactent les fondations, candidatent à des bourses et ont même lancé une cagnotte Leechi…

"Nous avons aussi pensé à des opérations 'bols de pâtes' à mener dans les écoles", présente aussi Maxence Lehuby. S'ils ne lâcheront rien jusqu'à la fin de l'année, ils ont conscience que le challenge est de taille. "À plus long terme, il pourra être repris par d'autres étudiants. Nous posons les bases, il faudra peut-être poursuivre par la suite, même pour financer le fonctionnement de l'école", conclue Fiona Jacquin.

