Le Havre fait partie des villes qui pourra tester la 5G

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a annoncé mardi 16 janvier 2018 l'arrivée de la 5G en France pour 2020 avec une période de test de 18 à 24 mois dès 2018. Neuf villes vont participer à ce test, dont Le Havre (Seine-Maritime).

La cinquième génération de communications mobiles (5G) devrait remplacer la 4G en 2020. Pour préparer cette transition, l'Arcep prévoit une phase de test devant commencer en 2018 pour 18 à 24 mois. Elle a présenté cette phase mardi 16 janvier 2018 via un communiqué. L'autorité précise qu'en "vue de permettre à l'ensemble des acteurs de s'approprier les cas d'usages et les enjeux de cette nouvelle génération, l'Arcep ouvre, en vue de contribuer à la mise en place d'une stratégie nationale pour la 5G, son guichet Pilotes 5G". Les opérateurs et les différents acteurs de la téléphonie vont pouvoir échanger avec l'Arcep via le mail 5G@arcep.fr.

Le Havre, ville test

L'Arcep précise que dès à présent, elle peut délivrer les autorisations d'utilisation de fréquences et que neuf villes en France répondent aux critères techniques : Lyon, Bordeaux, Nantes, Lille, Saint-Etienne, Douai, Montpellier, Grenoble et donc Le Havre (Seine-Maritime). La liste n'est pas exhaustive. Ce sont maintenant les opérateurs qui doivent manifester s'ils souhaitent tester cette 5G sur ces villes. La phase de test doit durer entre 18 et 24 mois et doit permettre d'obtenir de premiers retours d'expérience avant le lancement officiel de la 5G en 2020.

Le réseau du futur

La 5G est souvent annoncée comme la génération qui permet de répondre à des besoins de connectivités d'une grande variété : internet grand public, internet industriel et internet des objets connectés. Une technologie innovante qui passera certainement par de nouvelles antennes et l'usage de fréquences très hautes. L'Arcep organisera, courant 2018, un atelier sur le sujet.

A LIRE AUSSI.

"Zones blanches": les opérateurs téléphoniques vont investir 3 milliards d'euros

De la 4G sur les lignes Paris-Cherbourg et Paris-Le Havre d'ici 2020

Internet: le gouvernement débloque plus de fonds pour le très haut débit

Plus de 5 milliards de possesseurs d'un téléphone portable en 2017