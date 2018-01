Yerville en Seine-Maritime, nouvelle plaque tournante des pièces de rechange de PSA

PSA Retail a installé une nouvelle plaque de pièces de rechange à Yerville (Seine-Maritime) pour couvrir l'ensemble du territoire de l'ex Haute-Normandie.

C'est le fruit de la nouvelle stratégie de PSA Retail. La plaque pièces de rechange PSA Retail Distrigo Normandie a vu le jour à Yerville près d'Yvetot en septembre 2017. Ce gigantesque site, d'une capacité de stockage de près de 7500m2 permet de fournir des pièces à plus de 1 150 clients en Seine-Maritime et dans l'Eure. "Nous avons choisi Yerville qui a une position stratégique près d'un nœud autoroutier entre l'A29, l'A150 et l'A151", explique le directeur de la plaque Jean De Villette. Une situation géographique qui place le site à proximité de Rouen, du Havre ou encore d'Amiens, où se trouvent les principaux concessionnaires PSA du secteur.

Livraison deux fois par jour

La plaque de Yerville recense 42 000 références de pièces de rechange qui peuvent être livrées deux fois par jour à l'ensemble des clients. Il s'agit des concessionnaires des marques du groupe, des réparateurs agréés mais aussi des indépendants comme les garagistes ou les carrossiers. Et l'activité de la plaque dépasse les seules marques de PSA que sont Peugeot, Citroën et DS. "Nous proposons également des pièces multimarques, une gamme pro avec du matériel pour les garagistes et des pneumatiques", détaille Jean De Villette.

Le tout est destiné à gagner en efficacité. "Cela libère du stock pour nos clients et permet d'avoir à disposition localement un nombre de pièces de rechange beaucoup plus important", précise le directeur. Et depuis septembre, la plaque de Yerville semble remplir ses objectifs. "Les livraisons se font à l'heure, la logistique fonctionne bien. On termine l'année en positif et nous montons en puissance d'un point de vue commercial. Le début d'année 2018 démarre tout à fait à l'objectif que l'on s'est fixé", précise le directeur, soit un chiffre d'affaires prévisionnel pour 2018 de 86 millions d'euros.

