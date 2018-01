L'entreprise familiale L.M Déménagements s'installe à Caen

L'entreprise familiale L.M Déménagement est installée au 18 rue de la gare à Caen (Calvados). Elle propose des déménagements en toute simplicité.

Au 18 rue de la gare à Caen (Calvados), Paul Locqueneaux s'occupe de l'agence caennaise de L.M Déménagements depuis le mois de novembre 2017. L'entreprise familiale dont le siège est à Paris s'occupe essentiellement de déménagements pour particuliers. "Nous sommes une équipe jeune et attentive aux besoins des clients. Nous savons que les déménagements sont un moment stressant".

Au plus près des clients

L'entreprise fournit des cartons et du scotch et se déplace pour évaluer la quantité à transporter. L'agence est ouverte du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Sur rendez-vous jeudi et vendredi.

Pratique. L.M Déménagements, 18 rue de la gare. Tél : 02 31 83 94 37 ou caen@lm-demenagements.fr