La Normandie bonne élève pour le recyclage des médicaments

Les Normands se distinguent dans les résultats de la collecte de médicaments non utilisés, établis par l'organisme Cyclamed. L'ancienne Haute-Normandie se classe ainsi quatrième, loin devant la moyenne nationale.

Les Normands, et en particulier les habitants de l'ancienne Haute-Normandie, sont sensibilisés au recyclage des médicaments non utilisés. Selon Cyclamed, l'organisme qui gère la collecte de ces médicaments, la Haute-Normandie est quatrième avec, en moyenne, 207 grammes recyclés par habitants. C'est mieux que la moyenne de l'ancienne Basse-Normandie avec 188 grammes et que la moyenne nationale avec 181 grammes.

Prise de conscience

"Il y a véritablement une prise de conscience de l'importance de rapporter ses médicaments non utilisés dans les officines", explique Thierry Moreau-Defarges, le président de Cyclamed. Ils sont ensuite récupérés par les grossistes puis transférés vers différentes unités de valorisation. Il y en a trois dans l'ancienne Haute-Normandie, à Rouen (Seine-Maritime), au Havre (Seine-Maritime) et à Évreux (Eure), tandis qu'il n'y a qu'une unité en Basse-Normandie, à Caen (Calvados).

"Ça peut jouer dans les chiffres, poursuit Thierry Moreau-Defarges, car les pharmaciens sont sûrement plus sensibles à l'importance du recyclage et transmettent ce message à leur clientèle."

Dimension rurale

Autre explication avancée par le président de Cyclamed, la double dimension de la Normandie avec un côté urbain et rural. "Dans les régions rurales, on s'aperçoit que le recyclage des médicaments est plus important, c'est d'ailleurs le Limousin qui est en tête du classement", complète Thierry Moreau-Defarges. "En effet, les consignes de tri sont parfois moins compliquées qu'en ville et la population est aussi plus sensible au recyclage."