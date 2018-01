Hockey sur glace : les Dragons de Rouen n'ont pas eu à forcer leur talent

Mardi 16 janvier 2018, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) se sont imposés sur l'Ile Lacroix face à l'Étoile Noire de Strasbourg sur le score de 7-0 lors de la 35ème journée de Saxoprint Ligue Magnus.

Il n'y aura pas eu de miracle pour les visiteurs, le mardi 16 janvier 20118 sur la glace de l'Ile Lacroix. Les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) se sont imposés face à la lanterne rouge Strasbourg lors de la 35ème journée de Saxoprint Ligue Magnus sur le score de 7-0.

Un match à sens unique pour les Jaunes et Noirs qui n'auront pas eu à forcer leur talent avec trois buts inscrits au cours du premier tiers, dont deux en supériorité numérique, par Loïc Lampérier, Nicolas Ritz et David Wohlberg (3-0).

Les Dragons déroulent

Dans le deuxième tiers, les Dragons continuent de prouver leur supériorité au classement grâce à Nicolas Ritz, qui double son compteur, et à Richard Stehlik, qui inscrit le cinquième but du match (5-0). Et enfin, dans l'ultime tiers-temps, Vincent Nesa et Loïc Lamperier assurent les trois points de la victoire (7-0) et un blanchissage pour Raphaël Garnier, le jeune gardien qui avait pris place dans les cages rouennaises. Autre bonne nouvelle pour les Jaunes et Noirs avec le retour au jeu du capitaine Mathieu Roy, qui a reçu une belle ovation en fin de match de la part des supporters.

Statu quo au classement, les Dragons de Rouen restent en tête avec deux points d'avance sur Grenoble, qui s'est imposé contre Angers (3-1). Mais les Normands comptent un match de plus que leurs concurrents directs. Ils tenteront de prendre le large cette semaine en l'emportant face Amiens (3ème) le vendredi 19 et contre Gap (4ème) le dimanche 21 janvier.

Fabrice Lhenry: "On voulait évidement prendre les trois points ce soir, et pas prendre de buts c'est bien aussi, on a laissé un petit peu Matija (Pintaric) au repos car il avait enchainé pas mal de matches et en vue de notre prochain weekend. On a notamment fait une grosse deuxième période où le score aurait pu être plus lourd, on est satisfait tout de mème ce soir.

Ça a été très dur pour Mathieu (Roy) ces derniers jours, il a supporté tout de même l'équipe de loin et est resté en contact avec nous. C'est un garçon très motivé qui a réussi a patiner quand même un peu pendant les moments difficiles qu'il a vécu et il se sentait prêt pour jouer ce soir donc ça s'est très bien passé."