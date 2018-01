Manche : Shaka Ponk rejoint la programmation de Papillons de nuit

Le 16 janvier 2018 à 19:47 Par : Thierry Valoi

Shaka Ponk, Django Django, HMLTD, Rilès et Lee Fields & The Expression rejoignent les six premiers artistes déjà annoncés, dont NTM et Bernard Lavilliers, au festival Papillons de Nuit à Saint-Laurent-de-Cuves (Manche) les 18, 19 et 20 mai 2018