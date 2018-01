La députée Agnès Firmin Le Bodo quitte les LR

Après Dominique Bussereau et Alain Juppé, Agnès Firmin Le Bodo, députée de Seine-Maritime (Le Havre) a décidé de ne pas renouveler sa cotisation aux LR. Elle l'a annoncé mardi 16 janvier 2018 via un tweet.

En pleine période de renouvellement des cotisations, ils sont nombreux à quitter le parti Les Républicains. Après Dominique Bussereau et Alain Juppé, Agnès Firmin Le Bobo, députée de Seine-Maritime (Le Havre) annonce quitter le parti qu'elle avait rejoint à l'âge de 15 ans, en 1983 (le RPR à l'époque). Elle ne se reconnaît plus dans la ligne politique de Laurent Wauquiez. Agnès Firmin Le Bobo en a fait l'annonce via un tweet : "La vie politique n'est pas un long fleuve tranquille .Décision difficile mais prise . Maintenant à 100% #jeprefereAgir @agir_officiel"

Une décision la mort dans l'âme

Agnès Firmin Le Bobo l'assure : "c'est la mort dans l'âme que j'ai pris cette décision". Co-fondatrice du parti politique Agir-La droite constructive, elle entend désormais s'y consacrer pleinement pour agir dans une opposition constructive.

Écoutez l'entretien Tendance Ouest d'Agnès Firmin Le Bodo, sa réaction après son annonce de quitter les LR :

