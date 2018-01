Borelec : spécialiste caennais des moteurs industriels

L'entreprise Normande Borelec, basée à Breteville-sur-Odon dans le Calvados, est spécialisée dans la maintenance et la production de moteurs électro-mécaniques. La compagnie rayonne sur toute l'ex-Basse-Normandie et travaille en lien avec les secteurs de l'aéronautique, du ferroviaire ou encore de l'industrie automobile.

Fondée en 1986 par Philippe Cerrand, l'entreprise emploie aujourd'hui 17 salariés. "Nous sommes amenés à travailler pour toutes les industries qui utilisent des machines motorisées", explique le fondateur et dirigeant de Borelec. Les activités vont de la maintenance à l'expertise, en passant par la production de moteurs électro-mécaniques de série. "C'est ce qui nous permet de nous démarquer parmi la concurrence. Nous avons une vision qualitative très poussée du fait que l'on connaît à la fois la maintenance et la production", précise Philippe Cerrand. L'entreprise Normande se démarque par la qualité de son service, ses délais et sa technique.

Vers de nouveaux marchés

Les machines industrielles utilisant des moteurs électriques sont omniprésentes. Ainsi BORELEC est amenée à s'implanter sur des marchés très diversifiés. Celui des voitures électriques, en plein essor, sera une prochaine étape."Dans une dizaine d'années, c'est là qu'il y aura du travail", imagine Philippe Cerrand. La maintenance des éoliennes, qui doit arriver 15-20 ans après leur installation, est également envisagée. "La durée de l'usage n'est pas encore suffisante en France, mais il est évident que chaque moteur finit par nécessiter une maintenance". BORELEC a des parts dans une société marocaine également spécialisée dans le bobinage : Lyon Bobinage. "Au Maroc ils ont des éoliennes depuis plus longtemps, ils connaissent donc ce marché. Des employés de l'entreprise marocaine doivent bientôt venir partager leur savoir-faire avec nous".