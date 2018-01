Championnats du monde d'Ironman à Hawaï : un Seinomarin se prépare pour 2020

Le jeune homme de 21 ans de Bonsecours, près de Rouen (Seine-Maritime), s'est déjà qualifié une fois pour les championnats du monde d'Ironman mais a dû renoncer faute de moyen. Il a monté un plan sur trois ans pour parvenir à ses fins.

Le jeune homme a la silhouette fine de ces athlètes hors normes qui participent à des Ironman : des triathlons de l'extrême. La distance reine consiste en 3,8 km de natation, 180 km de vélo (environ une étape du Tour de France) puis 42 km en courant (soit un marathon).

Un nageur de formation

Clément Dubut-Hermel est à la base un nageur. Un sport qu'il a pratiqué au niveau national avant de devoir le laisser un peu de côté faute de temps pendant ses études. C'est alors qu'il se met à courir puis il se met en tête de débuter le triathlon. En 2016, il prend sa licence à Mont-Saint-Aignan près de Rouen puis finit par courir son premier full (la distance totale de l'Ironman) en octobre 2017, à Barcelone. Et quelle première ! "Je voulais simplement le finir, déjà, et puis cela s'est mieux passé que prévu", confie-t-il modeste. Et pour cause, en neuf heures et quatre minutes, il termine 59e sur plus de 4 000 et deuxième Français. Il se qualifie alors pour les championnats du monde qui se disputent chaque année à Hawaï. Mais faute de moyen, le jeune homme doit renoncer à y participer.

Un projet sur trois ans

Le jeune étudiant à Évreux en hygiène sécurité et environnement ne lâche rien. Il a mis au point un projet sur trois ans pendant lequel il entend récolter des fonds pour retenter la qualification pour Hawaï et pouvoir, cette fois, concourir, en 2020. "Il me faut environ 13 000 euros d'ici là. Le plus cher est le billet pour Hawaï, il faut y envoyer le vélo et puis se loger sur place. C'est environ 5 000 €", explique-t-il. Et d'ici là, il faut rester au niveau. "C'est beaucoup de temps dans l'eau, sur un vélo et dans des baskets", confie-t-il. Le soir la plupart du temps puisque Clément est pris entre ses cours et son travail par alternance à Saint-Étienne-du-Rouvray. Il faudra jusqu'à 27 heures d'entraînement par semaine pour être prêt le jour J, ce qui implique forcément quelques sacrifices. "Je sors un peu moins que les autres mais je fais toujours ça par plaisir", sourit-il. Et par goût du défi aussi. D'autant que sa compagne et ses proches le soutiennent pleinement dans cette entreprise. Prochaine étape, l'Ironman 70.3 du Luxembourg au mois de juin qui fera office de test de la forme du jeune Bonoxilien.

