Seine-Maritime : il endommage un bar et vole de l'alcool

C'est un prévenu récidiviste qui comparait devant le tribunal de Rouen (Seine-Maritime) pour deux délits de vol et dégradation, en réunion.

Le 11 octobre 2016, il s'introduit dans un bar à Rouen pour y dérober des bouteilles d'alcool, dégradant au passage du mobilier. Il agit avec des complices mais est seul présent à la barre à l'audience du vendredi 12 janvier 2018. Puis c'est dans un centre de loisirs géré par la Mairie de Sotteville-lès-Rouen qu'il pénètre par effraction le 29 octobre 2016 pour endommager gravement l'équipement de billard mis à la disposition des adhérents du centre. Ghaïs Ibaliden, 21 ans, est interpellé peu après et placé en garde à vue au cours de laquelle il reconnaît les faits. Une certaine nonchalance à la barre lui fait tenir des propos sur un ton ironique : "Oui, c'est bon, je reconnais, ça va…".

Son casier judiciaire comporte à ce jour une dizaine de condamnations dont plusieurs alors qu'il était encore mineur pour vols, violences et extorsion. Pour le Ministère Public, "Le prévenu n'a tiré aucune leçon de ses erreurs passées". Il n'a pas choisi de conseil pour sa défense et le Tribunal le condamne, après délibération et compte tenu d'un lourd passif judiciaire, à huit mois de prison ferme et prononce un mandat de dépôt immédiat à son encontre.

A LIRE AUSSI.

Calvados. Six mois de prison avec sursis pour violences conjugales

Calvados. Pour avoir tenté de voler un scooter à Caen, ils sont condamnés à de la prison ferme

Calvados : jugé deux fois pour des faits similaires en l'espace de quinze jours

Cuba Libre à Rouen : un an après l'incendie, la souffrance et l'attente des proches