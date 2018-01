A Caen, ABL Lights fabrique des éclairages pour des camions et des engins de chantier

ABL Lights est un des leaders mondiaux dans la conception d'éclairages pour les camions et les engins de chantier. L'entreprise est présente aux États-Unis, en Chine et à Caen (Calvados).

"Notre métier est de concevoir et commercialiser des éclairages pour des engins de chantier et des camions", présente Christophe Corvi, président ABL Lights France. Installées dans la zone industrielle du Chemin Vert à Caen, les infrastructures de l'entreprise regroupent 70 salariés. "Nous nous occupons des différents éclairages que l'on peut retrouver sur un bulldozer ou un engin de chantier, mais également des gyrophares et des différents spots de lumière des véhicules", précise Christophe Corvi. La société équipe de nombreux groupes industriels : "Caterpillar, Volvo, Scania ou encore Hyundai sont fournis par nous", énumère le président de ABL Lights en France.

Viser l'échelle nationale et internationale

"Sur Caen nous sommes les seuls à travailler sur ce type d'éclairages. La concurrence se fait à l'international", explique Christophe Corvi. "Tous nos approvisionnements se font avec des entreprises dans un rayon de 50 à 100 kilomètres autour de l'usine", ajoute t-il.

ABL Lights a été racheté il y a quatre ans par Vignal Lighting Group, entreprise basée à Lyon, leader européen dans l'éclairage et la signalisation des véhicules industriels. "Ce groupement nous amène à voir plus loin. Il prend cadre dans une volonté de se placer sur tous les marchés, à l'échelle nationale comme internationale".

