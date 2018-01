Caen : Jacky Lecanu photographie les SDF et leurs chiens

Installé depuis douze ans dans sa galerie à Caen (Calvados), Jacky Lecanu tire le portrait des gens. Les derniers en date ? Des SDF caennais avec leurs chiens. Un calendrier est en vente.

Il règne dans sa galerie un air de sérénité. Originaire de la Manche et installé à Caen (Calvados) depuis 12 ans, Jacky Lecanu est photographe portraitiste. En novembre 2017, il a remporté un concours à Rome pour un calendrier. Y sont photographiés, douze SDF de Caen avec leurs animaux de compagnie. Vendu 15 €, le calendrier a été fait en collaboration avec l'association Gamelles Pleines qui aide les personnes en situation de précarité à nourrir et soigner leurs animaux. Il a d'ailleurs été sélectionné pour un concours mondial en Australie l'année prochaine.

Donner de soi

"C'est avant tout une aventure humaine ... et animale. Il y a d'abord eu une approche timide, ça n'est pas naturel de se faire photographier. Les chiens sont vraiment le centre du monde pour eux et on voit vraiment la joie qu'ils ont à les mettre en avant", explique le photographe. Pour réaliser les shootings, Jacky Lecanu s'est rendu à la Fermeture Éclair. "Je ne voulais pas que ça soit dans la rue, ça a un côté voyeur. Je voulais vraiment que ça soit une fête, pour moi et surtout pour eux". Déjà mille exemplaires ont été vendus. Grâce à ce calendrier, deux personnes ont retrouvé du travail. Une autre a pu passer les fêtes de fin d'année avec sa famille. "Ça fait du bien, de donner un peu de soi et de voir que ça fonctionne".

L'émotion c'est ce qui régit Jacky Lecanu depuis qu'il a mis les pieds chez un photographe, en 1985. "Ça m'est tombé dessus comme ça. J'étais menuisier et je suis juste venu faire développer des photos. Et j'ai dit au gérant du magasin : 'j'aimerais bien être à votre place'". Un an plus tard, Jacky Lecanu y était. "Je suis partie à l'aventure".

Une aventure humaine

Une aventure humaine. "Je voulais être portraitiste. Je photographie la vie, parfois sur trois ou quatre générations. Des futures mamans à des familles entières. J'essaie d'écrire la vie des gens". Dans son studio, Jacky Lecanu photographie les gens dans le moment présent tout en les mettant en scène. "C'est à moi d'impulser quelque chose en face pour qu'ils me renvoient le meilleur. C'est toujours une fête dans mon studio".