HIT QUIZ : Gagnez votre séjour au Ski à Aillons-Margériaz (Savoie) pour 5 personnes

Le HIT QUIZ sur Tendance Ouest, c'est tous les soirs avec Fred dans l'AfterWork (16h/20h). Répondez à un maximum de questions sur les hits et les artistes de Tendance Ouest en 45 secondes, et obtenez le meilleur score de la semaine.

Du lundi 15 au vendredi 19 janvier 2018, jouez au HIT QUIZ avec Fred. Le meilleur candidat de la semaine obtient le "Disque d'Or" et s'il arrive à conserver son trophée jusqu'au vendredi, le champion remporte un séjour au Ski à Aillons-Margériaz (Savoie) pour 5 personnes.

Gagnez votre séjour au Ski à Aillons-Margériaz (Savoie) pour 5 personnes*.

Au cœur du Massif des Bauges, la station village des Aillons-Margériaz est avantagée par un enneigement naturel de qualité doté de 2 domaines skiables.

Vous êtes situés entre Chambéry, Aix-les-Bains et Albertville, entre 1000 et 1800m d'altitude, entre le village et les 2 domaines skiables.

Vous pouvez y pratiquer tous les types de ski et de glisse (alpin, nordique, snowboard, randonnées, raquettes, luges, tandem-ski handiski, chiens de traineaux) mais aussi des activités bien-être et relaxation…

Valeur du cadeau : 1 300 euros.

* Hébergement, et forfaits ski pour 5 personnes, pendant 6 jours, hors vacances scolaires.

PLUS D'INFOS : lesaillons.com

Vous voulez tenter votre chance ?

Pour jouer, inscrivez-vous par SMS. Envoyez le code : FRED au 7 11 12 (0,65€/message - 2 SMS pour s'inscrire).

Si vous êtes sélectionné, répondez à un maximum de questions en 45 secondes, et conservez le disque d'or jusqu'au vendredi 19 janvier.

Bonne chance !

