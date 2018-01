Football (National 3) : Dieppe perd le derby seinomarin face à QRM "B"

Le samedi 13 janvier 2018, le calendrier de la poule normande de National 3 réservait un nouveau derby entre deux équipes seinomarines : le FC Dieppe et la réserve de QRM. Au final, ce sont les joueurs de l'agglomération rouennaise qui se sont imposés (1-0).

La poule normande de National 3 est serrée et chaque match est un combat. D'autant plus quand bon nombre d'entre eux sont des derbys. C'était encore le cas le samedi 13 janvier 2018 pour le FC Dieppe et la réserve de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime), qui s'affrontaient au stade Jean-Dasnias. L'occasion de retrouvailles pour certains joueurs qui ont évolué sous les deux maillots, comme le gardien Solomon Morris ou le défenseur Valentin Sanson, aujourd'hui à Dieppe après avoir évolué à QRM.

Succès précieux pour QRM

Dans cette rencontre, les Maritimes se sont procuré des occasions avec une frappe sur le poteau ou une énorme possibilité d'égaliser dans les dernières secondes du match. Mais c'est bien QRM qui repart avec les points de la victoire grâce à un but d'Oumar Mall en seconde période (0-1).

Au classement, QRM en profite pour repasser devant son adversaire du jour et remonte à la cinquième place. Le FC Dieppe est sixième.