Calvados : un collectif se mobilise pour défendre son hôpital

Le collectif "Touche pas à ma santé, à mon hosto" s'est rassemblé dans la matinée du samedi 13 janvier 2018 à Vire (Calvados) pour défendre l'hôpital.

La sécurité des patients en jeu

L'Unité de surveillance médicale continue (USMC) est menacée de fermeture depuis fin décembre. Elle emploie neuf infirmiers, sept aides-soignantes et un agent de service. "Ce qui nous inquiète le plus, c'est la sécurité de nos patients", rapportent les infirmières Hélène Maupas, Mélissa Colin et Pauline Héron à nos confrères de La Manche Libre.

Après la fermeture de la maternité en 2014 puis celle du bloc opératoire, les professionnels craignent l'éloignement définitif des services de soin.