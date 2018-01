Football (Ligue 1) : "ça ne va pas suffire" avertit Patrice Garande

Avant d'accueillir Lille, ce samedi 13 janvier 2018 pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, Patrice Garande l'entraîneur caennais a clairement mis la pression sur son secteur offensif.

Après la Coupe, place au retour très attendu au championnat de Ligue 1, ce samedi soir 13 janvier 2018 pour le Stade Malherbe de Caen. A l'orée d'un mois de janvier qui les verra affronter Lille, puis Bordeaux (mardi 16), Marseille (vendredi 19) et Saint-Étienne (samedi 27), les Caennais sont déjà dans l'obligation de prendre des points.

Damien Da Silva, le patron de la défense caennaise, a d'ailleurs mis l'accent sur l'importance de ce premier mois de compétition de 2018.

Patrice Garande l'entraîneur normand, a fait les comptes pendant les fêtes et le rendu de son secteur offensif ne lui convient pas. Et pour cause. Caen est tout simplement la pire attaque de Ligue 1. Inconcevable pour Garande qui est même allé loin dans l'avertissement avant ce match face à Lille.

