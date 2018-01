Soirée Chill & boat de retour sur l'eau à Caen

Fort du succès de la première édition, l'association Chill & Beer renouvelle à Caen (Calvados) ce rendez-vous pour une soirée électro le samedi 3 février 2018 à bord du ferry le Guerveur.

Les réservations ont à nouveau été prises d'assaut et la soirée du samedi 3 février 2018 s'annonce déjà complète ! L'association Chill & Beer spécialisée dans ce genre d'événements depuis maintenant plus d'un an propose une soirée électro dans un lieu atypique. Une soirée exclusive à bord du ferry le Guerveur sous le signe de la House & Techno. D'autres soirées seront organisées tout au long de l'année et il faudra faire très vite !

Embarquez à bord d'un ferry pour une soirée électro. - Marie-Charlotte Nouvellon

Des nouveautés pour cette seconde édition !

Parmi les nouveautés, les horaires ont été élargis pour profiter encore plus longtemps de cette soirée. Les passionnés de musiques électro pourront ainsi se divertir dans ce lieu si particulier, de 20h à 6h du matin. Autre nouveauté, la présence du food-truck de l'atelier du Burger avec un burger spécialement créé pour cette soirée.

Du côté des installations, un baby-foot viendra s'ajouter au photomaton. Et évidemment, côté musique de belles surprises en perspective avec la présence confirmée du groupe caennais Aerosphere présent à Nordik Impakt en 2017 et de Von M. Pour découvrir les nombreuses autres surprises, il faudra venir sur place.

Pratique. Samedi 3 février, 4 quai de Normandie, à partir de 20h. Tarifs de 21 à 26€.

