L'horoscope signe par signe de ce lundi 15 janvier

Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Alain dans Normandie Matin à 5h25, 6h25, 7h25 et 8h25.

Bélier

Vous êtes un séducteur avec un besoin de rapidité. Si vous pouviez, comme un cowboy, pouvoir attraper l'objet de vos désirs avec un lasso magique. Ne faites pas l'économie des bonnes manières sinon vous allez droit dans le mur.

Taureau

Des retrouvailles qui pourraient être réellement intenses avec de la passion, de la puissance. Tout va pour le mieux durant cette journée des plus constructives.

Gémeaux

Vous aurez certaines prises de conscience concernant certains problèmes environnants. Que faire pour venir en aide à un proche. Pas toujours facile d'être efficace.

Cancer

Vous aurez l'impression de traverser de grandes épreuves, ce qui vous incitera à de grandes remises en question. Rien n'est jamais acquis. Vos nerfs seront quelques peu sollicités.

Lion

Un peu déçu de voir votre travail amplement saccagé par les erreurs de communication de votre entourage. Il faudrait être partout !

Vierge

Difficile de percer les mystères des cœurs. Certes vous êtes amoureux ou attaché à quelqu'un. Vous avez peur de prendre l'eau. Arrêtez de penser que tout est voué à l'échec.

Balance

Vous faites partie de ces optimistes qui se préparent au pire. Au moins vous ne pouvez avoir que de bonnes surprises. Ce sera le cas aujourd'hui.

Scorpion

Vous aimeriez bien oublier l'hiver et partir loin où il ne pleut que rarement. Vous avez un grand besoin d'exotisme et de chaleur.

Sagittaire

Parfois et c'est peut-être le cas aujourd'hui, vous aimeriez une explosion, une lame de fond qui révolutionnerait votre existence. Vous voulez du toujours plus haut, toujours plus vaste.

Capricorne

Vous ne vous découragez jamais, vous avez des principes que vous aimez rappeler. Vous ne partez jamais en croisade et vous ne sombrez jamais dans le défaitisme.

Verseau

Tout est unique dans vos histoires. Vous aimez bien ajouter les notions de clandestinité, de complicité dans vos relations privilégiées. Rien de conventionnel en fait.

Poissons

Vous rejetez toute pensée magique, entre autre, à travers les vœux, comme si on y pouvait quelque chose ! Il se passera ce qu'il se passera.