L'horoscope signe par signe de ce vendredi 12 janvier

Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Alain dans Normandie Matin à 5h25, 6h25, 7h25 et 8h25.

Bélier

Vous aimeriez sortir de l'urgence et du rythme imposé dans le cadre de vos activités. Il n'y a plus de degrés dans les tâches à accomplir. Tout se bouscule.

Taureau

Vous cherchez à parler en toute vérité. Même si les actes manquent parfois, vous saurez ouvrir des voies grâce à votre voix fédératrice. Vos engagements soignent plus de souffrance que vous ne l'imaginez.

Gémeaux

Vous cherchez à retrouver une certaine sérénité. Vous avez été un peu malmené par les événements récents. L'anxiété légendaire y a pour beaucoup contribué.

Cancer

Vous êtes parfois surpris de la facilité avec laquelle certaines personnes se sentent blasées. Rien ne les étonne plus. Tout est fade. Vous c'est plutôt l'inverse, vous êtes amoureux de la vie.

Lion

Avec peu de moyens vous saurez revisiter votre environnement avec élégance et raffinement. Quel talent !

Vierge

Vous savez faire monter le suspens pour flatter votre communication. Vous aimez conjuguer le " non événement " au milieu d'un ballet d'immaturité.

Balance

Prenez garde à ne pas faire les frais de certains jeux de pouvoir et de servir de fusible. Vous êtes d'une nature splendide et surtout l'objet de beaucoup de jalousie.

Scorpion

L'inspiration est un peu en panne. Ce qui explique probablement votre silence. Vous allez bientôt retrouver les fulgurances qui ont fait votre réputation.

Sagittaire

Vous traverserez cette journée avec candeur et détermination. Vous essayez de comprendre ce qui vous est demandé. Vous corrigez vos fautes comme si votre existence était une auto-dictée.

Capricorne

Vous êtes d'une bienveillance touchante. Vous aimeriez bien que l'existence de votre progéniture relève du conte de fée. Hélas la réalité est plus plus ordinaire.

Verseau

Vous fonctionnez suivant vos émotions et votre santé s'en ressent. Par conséquent évitez le plus possible les contrariétés prévisibles et faites un grand détour devant l'obstacle ou cachez-vous les yeux.

Poissons

Retentissement immédiat et immense qui va bouleverser votre vie. Vous vous rêviez explorateur, vous trouverez l'ile au trésor si vous êtes seul ou mal accompagné.