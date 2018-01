Football - Mercato : une recrue au HAC pour pallier l'urgence

Lundi 8 et mardi 9 janvier 2018, Le Havre (Seine-Maritime) a annoncé la signature de deux nouvelles recrues, un gardien expérimenté et un défenseur latéral prometteur.

Le mercato d'hiver permet aux clubs de se renforcer, mais aussi de pallier à quelques blessures. Le Havre (Seine-Maritime) en a profité le mardi 9 janvier 2018 pour engager le gardien Arnaud Balijon, qui arrive en provenance du Red Star (National 1). Expérimenté et rodé aux joutes de la Ligue 2, le portier rejoint le quatrième du championnat pour pallier les blessures de Yohan Thuram et d'Oumar Sissoko. Un recrutement urgent, vu que la durée de leurs indisponibilités n'est pas encore connue et que les autres gardiens du club sont jeunes et inexpérimentés.

Un pari sur l'avenir

La veille déjà, le HAC avait annoncé une première signature. Celle de Kelly Irep, un latéral gauche de 22 ans qui évolue à Concarneau (National 1). Mais le joueur ne rejoindra pas les Ciel et Marine immédiatement, puisqu'il restera dans son club jusqu'à la fin de la saison. Les dirigeants havrais pourront donc compter sur cet élément qu'ils jugent "prometteur" à partir de la saison prochaine.

