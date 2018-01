Seine-Maritime : une nouvelle œuvre de Monet en tricot à l'assaut de New York

L'association Citémômes récidive ! Après le succès de La femme à l'ombrelle en 2017, le projet rouennais (Seine-Maritime) repart le jeudi 11 janvier 2018 aux États-Unis avec une nouvelle reproduction en tricot d'une toile de Monet.

Même si ça n'a pas le charme d'une première fois, l'émotion et la satisfaction sont les mêmes. Après la réussite de janvier 2017, l'association rouennaise Citémômes repart à l'assaut des États-Unis avec une nouvelle œuvre de Claude Monet créée en tricot. Cette fois, Le pont sur l'étang de nymphéas remplace La femme à l'ombrelle dans les valises de l'association, qui doivent arriver le jeudi 11 janvier 2018 à New York pour participer au Vogue Knitting Live, un grand rendez-vous des arts créatifs.

Près de 1 000 contributeurs

Composée de près de 8 000 carrés de tricot cousus ensemble, l'œuvre magistrale complète mesure quatre mètres par cinq. "Nous avons reçu un peu moins de 50 000 carrés venus du monde entier, confie Mathilde Milot, directrice de l'association. Mais il a fallu faire un tri selon les tailles et les couleurs." Si les dépôts sont souvent anonymes, la coordinatrice du projet estime que plus de 1 000 personnes y ont contribué.

Alors forcément, exposer le résultat d'un an de travail à New York est une consécration. D'autant plus que personne n'a encore vu l'œuvre complète assemblée. "Ça sera émouvant, surtout en repensant à tous ceux qui ont participé", prévoit Mathilde Milot. Après New York, le tableau en tricot fera une escale par Paris avant d'entamer un tour de Normandie pour aller à la rencontre des contributeurs qui le réclament.

Avant de recommencer avec une nouvelle toile ? Mathilde Milot temporise : "Les deux dernières années ont été très intenses. On va sûrement se laisser plus de temps pour la prochaine. Ce sera sûrement une des toiles des Nymphéas mais on n'a pas encore arrêté de choix." Symboliquement, l'œuvre majeure du peintre impressionniste refermerait parfaitement la boucle. Avant de repartir, pourquoi pas, sur un nouveau cycle avec un autre artiste.

