Saint-Lô: Bernard Dupuis, ancien maire est mort

Maire de Saint-Lô (Manche) à deux reprises, à la fin des années 70 et la fin des années 90, Bernard Dupuis est mort, dimanche 7 janvier 2018, à l'âge de 80 ans.

Il avait dirigé la ville de Saint-Lô (Manche) entre 1977 et 1983 puis de 1989 à 1995. Bernard Dupuis est décédé, dimanche 7 janvier 2018, à l'âge de 80 ans. Après la disparition de François Digard à l'été 2017, Bernard Dupuis était le dernier ancien maire de Saint-Lô encore vivant

Le drapeau en Berne

À l'hôtel de Ville de Saint-Lô, le drapeau français a été mis en berne, mardi 9 janvier et il le restera jusqu'aux obsèques de Bernard Dupuis. Elles auront lieu le vendredi 12 janvier 2018, à l'Abbaye-aux-Dames à Caen (Calvados), sa ville natale.

L'hommage de François Brière

Le maire actuel de la ville, François Brière a réagi au décès de son prédécesseur saluant son travail pour "le développement de Saint-Lô" et se souvenant "Alors jeune lycéen et étudiant assistant parfois aux réunions du conseil municipal depuis la salle du public, je garde le souvenir d'un homme d'une grande autorité naturelle, calme et posé en toutes circonstances"

