Orelsan et Fakear, deux Caennais nommés aux Victoires de la musique

Deux artistes caennais (Calvados), Orelsan et Fakear, figurent parmi les nominés aux 33e Victoires de la musique qui se dérouleront vendredi 9 février 2018 sur France 2.

Soyons un peu chauvins : deux Caennais figurent cette année parmi les nominés aux Victoires de la musique, dont la grande soirée se déroulera vendredi 9 février 2018 sur France 2.

Le rap d'Orelsan et l'électro de Fakear

Le rappeur Orelsan, qui a signé un retour fracassant sur la scène avec son dernier album, La fête est finie, et ses deux titres déjà emblématiques, Basique et Tout va bien, est particulièrement à l'honneur de cette 33e édition. Il figure dans trois catégories : Artiste masculin, Album de musiques urbaines et Création audiovisuelle.

Fakear figure, lui, parmi les candidats au titre d'Album de musiques électroniques.

Bon bah je suis nominé aux Victoires de la musique. — Fakear (@Fakearmusic) 9 janvier 2018

A LIRE AUSSI.

Beyoncé contre Adele à la grand-messe musicale des Grammys

Mireille Mathieu: "Je suis 100% Made in France"